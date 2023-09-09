Покладання вінків у Середнє

З 2014 року громадська організація «Про Культура Субкарпатіка» вшановує пам’ять Іштвана Добо в смт. Середнє. Через війну в Україні провести масовий захід було неможливо, тому 7 вересня відбулася церемонія покладання вінків на честь захисника Егерського замку.

Барон Іштван Добо, уродженець села Середнє, є одним з найбільших героїв угорської історії. Його роль є прикладом для всіх угорців в Угорщині та за її межами.

Коротке вшанування розпочалося виконанням клятви Іштвана Добо у супроводі скрипки з мюзиклу „Зірки Егера” у виконанні Віталії Розпотнюк.

„Середнє – відоме село з точки зору угорської історії та культури. За це кілька років тому ми почали підтримувати ідентичність угорців Закарпаття, вшановуючи пам’ять Іштвана Добо. Саме тому ми організовували „ДобоФест” поки мали можливість. Ми повинні зробити все щоб пам’ять про видатну людину, яка народилася в цьому населеному пункті, не згасла‒ підкреслила Ільдіко Орос, президентка «Про Культура Субкарпатіка».

Після цього учасники вшанували творчість Тібора Терека Турі.

Громадська організація сподівається, що героїчного захисника знову згадають наступного року на фестивалі „ДобоФест”.

Програма була підтримана урядом Угорщини та Фонду Бетлен-Габора.

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