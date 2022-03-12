Посол України: Угорщина також є союзником

Угорщина пожертвувала Україні 10 000 спеціальних пакетів для заборів крові. Посол України в Будапешті Непоп Любов наголосила, що це допоможе не лише українському народу, а й усім, хто залишився в країні.

“У п’ятницю Любов Непоп, посол України в Будапешті і держсекретар Тамаш Варга, спільно надіслали, які необхідні для взяття десяти тисяч зразків крові, яких може вистачити на лікування до тридцяти тисяч поранених”, – написав міністр закордонних справ Петер Сійярто на своїй сторінці у соціальних мережах.