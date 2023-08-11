Президентка Угорщини Каталін Новак наприкінці серпня відвідає Закарпаття та Київ

Президент Республіки Каталін Новак наприкінці місяця знову відвідає Закарпаття та Київ, інформує видання hungarytoday.hu.

Президентка відвідає Україну, оскільки погодилася взяти участь у найближчій зустрічі Кримської платформи 23 серпня.

Очікується, що глава угорської держави знову особисто зустрінеться з президентом Зеленським.

Як повідомили раніше в Олександрівському палаці, 20 серпня, національне свято Угорщини, глава угорської держави відзначить на Закарпатті.

На всіх міжнародних форумах, таких як переговори ООН (ООН) та двосторонні дипломатичні зустрічі, Каталін Новак засуджувала російську агресію, закликала до якнайшвидшого встановлення справедливого миру між ворогуючими сторонами та ставала на захист угорського народу Закарпаття.

Forrás: Kárpáti Igaz Szó