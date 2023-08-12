При Закарпатській ОВА формують Раду з питань внутрішньо переміщених осіб
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 року № 812 «Про затвердження Типового положення про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб» стартував прийом документів для формування Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Закарпатській обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації.
Стати членом Ради запрошують:
- внутрішньо переміщених осіб, місцем фактичного проживання яких згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є територія Закарпатської області, що є адресою останнього задекларованого / зареєстрованого місця проживання внутрішньо переміщеної особи, зокрема котрі є представниками суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності та активи;
- представників громадських об’єднань, в статуті яких визначено, що їхня діяльність спрямована на забезпечення та захист прав внутрішньо переміщених осіб і реалізацію проєктів у межах Закарпатської області.
Склад Ради утворюється в кількості 18 осіб, з яких чисельність представників Закарпатської ОВА становить шість осіб, внутрішньо переміщених осіб — дев’ять осіб та представників громадських об’єднань, які провадять діяльність у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб, — три особи.
Персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови Закарпатської обласної військової адміністрації з-поміж осіб, які відповідають вимогам до членів Ради та виявили бажання брати участь у діяльності Ради.
Основними критеріями відбору кандидатів у члени Ради, які оцінює ОВА, є
- бажання працювати на громадських засадах;
- активна участь у громадській діяльності;
- відповідність високим стандартам доброчесності;
- відсутність конфлікту інтересів;
- наявність особистих досягнень або реалізованих проєктів у сфері захисту внутрішньо переміщених осіб;
- наявність конкретних пропозицій щодо особистого внеску в реалізацію мети та завдань Ради.
Відбір членів Ради здійснюється на підставі поданих до обласної державної (військової) адміністрації внутрішньо переміщеними особами та представниками громадських об’єднань документів в електронній (сканованій) та/або паперовій формі, а саме:
- заяви в довільній формі або за цією формою ( .docx , 15.44 Кб ) (в разі подання заяви в довільній формі вона повинна містити відомості про освіту кандидата, контактний номер телефону та адресу електронної пошти (за наявності), мотиваційну частину, яка містить обґрунтування для обрання його до складу Ради);
- документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або відображення в електронній формі інформації, що міститься в документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або єДокумент;
- документа про освіту (за наявності);
- довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або електронної довідки, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи, на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (за наявності технічної можливості);
– для представників громадських об’єднань:
- листа громадського об’єднання щодо включення до складу Ради представника громадського об’єднання;
- копії статуту (положення) та / або свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання для підтвердження, що його діяльність спрямована на забезпечення та захист прав внутрішньо переміщених осіб і реалізацію проєктів у межах Закарпатської області.
Термін подання документів: з 11 серпня до 25 серпня 2023 року, щоденно, крім суботи та неділі, з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 13:00).
Адреса для подання документів: м. Ужгород, вул. Тургенєва, 8, каб. 4; e-mail: [email protected].
Контактна особа: Анастасія Цибульська, тел.: 0994170647, (0312) 647401.