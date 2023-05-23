Підняття прапора у ЗУІ

У Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ громадська організація «Про Культура Субкарпатіка» (ПКС) «оживила» історичні передумови національно-визвольної боротьби Ракоці. 20 травня ПКС вшанувала пам’ять про події 1703 року церемонією підняття прапора.

На початку заходу вчитель дитячої школи мистецтв та творчості угорського народу «Туліпан Танода» Ференц Четнекі та Ференц Четнекі молодший зіграли мелодії Ракоці на угорському духовому інструменті Тарогато.

Після цього Бережанську відозву зачитали угорською та українською мовами.

Навесні 1703 року в селах Угоча і Берег на північному сході Угорщини, в районі річки Тиса, назрівало повстання проти Габсбургів, які чинили гніт над народом. Під керівництвом Тамаша Еше 21 травня у селах Варі і Тарпа, а через день і в Берегові були розгорнуті перші прапори князя Франца Ракоці ІІ, що ознаменувало початок Національно-визвольної війни під керівництвом Ракоці.

Захід завершився 21 травня покладанням вінків.

kmf.uz.ua