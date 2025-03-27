Радість розпису тарілок

Коли ми відвідуємо музеї чи етнографічні будинки, наша увага часто зупиняється на розписаних тарілках, що висять на стінах. Навіть якщо ми не знаходимося в старовинному будинку, а просто бачимо такі тарілки на стінах, мимоволі згадуємо сільські кухні. І це не випадково. Після горщика тарілка була одним із найважливіших посудин у селянському господарстві.

Найчастіше декоративні тарілки прикрашали стіни кухонь. Їх кількість та орнаменти могли свідчити про матеріальне становище родини. Такі тарілки знімали зі стін лише у виняткових випадках, наприклад, під час весіль або забою свині, коли звичайного білого або простіше розписаного посуду було недостатньо.

Етнографічний будинок у Великі Береги також має велику колекцію декоративних тарілок, що прикрашають кухню та залу для занять. Саме ці предмети надихнули на створення майстер-класу, присвяченого розпису тарілок.

26 березня Pro Cultura Subcarpathica організувала захід, у якому взяли участь 20 школярів з Берегова – учні 4-го класу ліцею імені Лайоша Кошута. Спочатку діти здійснили екскурсію етнографічним будинком. Оскільки група вже бувала тут раніше, екскурсія більше нагадувала дружню бесіду. Завдяки гарній погоді не обійшлося і без прогулянки садом.

Після цього настав час творчості. Всі зібралися за великим столом у залі для занять, взяли в руки пензлі та фарби й почали розписувати декоративні тарілки. Натхненням для малюнків стали зразки на стінах етнографічного будинку у Великі Береги. Діти працювали з паперовими тарілками: спочатку наносили ескіз олівцем, а потім розфарбовували.

Окрема група дітей тим часом працювала на кухні. Вони ліпили та варили вареники з повидлом.

До кінця заходу всі учасники завершили свої розписані тарілки, а також змогли разом скуштувати приготовані власноруч вареники.

Pro Cultura Subcarpathica щотижня запрошує відвідувачів до етнографічного будинку у Великі Береги. Найближчим часом у рамках занять будуть проводитися заходи, присвячені підготовці до Великодня. Програма реалізується за підтримки Фонду Шандора Чоорі та у співпраці з Карпатським відділенням Будинку Традицій.

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