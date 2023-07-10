Росіяни скинули авіабомбу на пункт видачі гуманітарної допомоги в Оріхові

В Оріхові Запорізької області росіяни скинули авіабомбу на місце видачі гуманітарної допомоги. Чотири людини загинули, ще 13 – поранені.

Про це в Телеграмі повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Укрінформ.

„Рашисти здійснили воєнний злочин у прифронтовому Оріхові – вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі. Чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік”, – йдеться в повідомленні.

Тринадцять містян госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Як уточнили в поліції області, під завалами опинилися понад півтора десятка містян.

„Прицільний авіаудар росіяни завдали в той час, коли городяни прийшли до школи, щоб отримати гуманітарну допомогу – продукти харчування та речі першої необхідності. Під завалами зруйнованого закладу опинилося понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч знадвору. Також були пошкоджені житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху”, – зазначили у поліції.

На місці події працювали правоохоронці, рятувальники, цивільні й військові медики та небайдужі громадяни, які долучилися до розбирання завалів. Рятувальні роботи наразі тривають. Сапери встановлюють тип застосованого по мирному населенню боєприпасу. Поліцейські продовжують збирати докази воєнного злочину. Подію внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією – ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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