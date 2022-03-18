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Cитуація в Берегівськiй громадi

Szerző: | 2022.03.18., 11:39 | Hовини

За 22 дні у м. Берегово було зареєстровано 464 особи – про це повідомив мер Берегівської громади, Золтан Бабяк на своїй сторінці у Facebook.

Вимушених переселенців розмістили у таких комунальних закладах громади:

  • Дошкільний навчальний заклад № 5 (вул. Шевченка, 120),
  • Дошкільний навчальний заклад № 7 (вул. Сечені, 64),
  • Дошкільний навчальний заклад № 9 (Вул. Петефі, 17),
  • Дошкільний навчальний заклад у В. Бакта (вул. Вишневої 1),
  • Боржава (вул. Кошута 112)

Берегiвський лiцей iм. Габора Бетлена (вул. Виноградна, 25).

17 березня було підготована ще одна будівля в дошкільному навчальному закладi №12 (проспект Геологів, 2).

Мер просить всіх, хто має контакт з переселенцями, повідомляти їх про цi місця перебування.

Мер міста повідомив, що розширено мережу укриттів, які знаходяться за наступними адресами:

  • м. Берегово вул. Вокзальна, (Залізничний вокзал)
  • м. Берегово пл. Ф. Ракоці, 3 (Укртелеком)
  • м. Берегово вул. Корятовича, 1 (УСБ „Закарпаття”)
  • с. Яноші, вул. Шевченка, 44 (Ліцей)
  • с. Бене, вул. Ракоці, 62 (ДЗК)

Перелік готових споруд цивільного захисту на території Берегівської громади можна знайти на офiцiйному сайті Берегівської громади.

http://beregivska.gromada.org.ua/sektor-z-pitan-nadzvichajnih-situacij-09-19-59-04-01-2022/

Вже другий день працює міська гаряча лінія, де чекають дзвiнки тих, кому терміново потрібна гуманітарний допомога: +380665787114 (дзвінки приймають щодня з 8.00 до 17.00 за середньоєвропейським часом).

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