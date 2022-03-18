Cитуація в Берегівськiй громадi

За 22 дні у м. Берегово було зареєстровано 464 особи – про це повідомив мер Берегівської громади, Золтан Бабяк на своїй сторінці у Facebook.

Вимушених переселенців розмістили у таких комунальних закладах громади:

Дошкільний навчальний заклад № 5 (вул. Шевченка, 120),

Дошкільний навчальний заклад № 7 (вул. Сечені, 64),

Дошкільний навчальний заклад № 9 (Вул. Петефі, 17),

Дошкільний навчальний заклад у В. Бакта (вул. Вишневої 1),

Боржава (вул. Кошута 112)

Берегiвський лiцей iм. Габора Бетлена (вул. Виноградна, 25).

17 березня було підготована ще одна будівля в дошкільному навчальному закладi №12 (проспект Геологів, 2).

Мер просить всіх, хто має контакт з переселенцями, повідомляти їх про цi місця перебування.

Мер міста повідомив, що розширено мережу укриттів, які знаходяться за наступними адресами:

м. Берегово вул. Вокзальна, (Залізничний вокзал)

м. Берегово пл. Ф. Ракоці, 3 (Укртелеком)

м. Берегово вул. Корятовича, 1 (УСБ „Закарпаття”)

с. Яноші, вул. Шевченка, 44 (Ліцей)

с. Бене, вул. Ракоці, 62 (ДЗК)

Перелік готових споруд цивільного захисту на території Берегівської громади можна знайти на офiцiйному сайті Берегівської громади.

http://beregivska.gromada.org.ua/sektor-z-pitan-nadzvichajnih-situacij-09-19-59-04-01-2022/

Вже другий день працює міська гаряча лінія, де чекають дзвiнки тих, кому терміново потрібна гуманітарний допомога: +380665787114 (дзвінки приймають щодня з 8.00 до 17.00 за середньоєвропейським часом).