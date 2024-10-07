Словаччина підтримує Україну на шляху до ЄС

Уряд Словаччини підтримує членство України в ЄС та продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу. Про це 7 жовтня заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем в Ужгороді.

За його словами, для України буде дуже важливо, якщо вона буде членом ЄС. У свою чергу Словаччина готова поділитися своїм досвідом щодо долучення до ЄС.

„Ми поважаємо формулу миру Володимира Зеленського. З нашого боку ви повинні очікувати будь-які ініціативи, які припиняють конфлікт”, — наголосив Роберт Фіцо.

Наостанок словацький прем’єр запросив Дениса Шмигаля відвідати з візитом Словаччину.

„Хочу побажати вам миру, справедливого, який буде поважати ваш суверенітет та цілісність”, — додав Роберт Фіцо.

Джерело: suspilne.media