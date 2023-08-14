Спільна заява угорців Закарпаття щодо запланованих змін до Закону про меншини

Громадської організації «Товариства угорської культури Закарпаття.» (ГО «ТУКЗ-КМКС») та громадської організації «Демократичної спілки угорців України» (ГО «ДСУУ») щодо запланованих змін до Закону про національні меншини України.

Громадська організація «Товариство угорської культури Закарпаття.» та громадська організація «Демократична спілка угорців України» підтримують зусилля щодо внесення суттєвих змін до закону «Про національні меншини (громади) в Україні» та розширення прав меншин відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії та Експертного комітету Європейської хартія регіональних мов або мов меншин. Водночас, ми вважаємо некоректним ставленням до нас, що пропозиції щодо змін до закону надсилаються нам лише безпосередньо перед засіданням, що унеможливлює проведення глибокого правового аналізу та підготовку і надсилання змістовних пропозицій щодо змін. Зі свого боку, ми шкодуємо, що жодна з наших конструктивних пропозицій, які ми надсилали раніше під час майже річного обговорення Закону про нацменшини, не була включена до переліку поправок. Прикро також, що заплановане на середину вересня ухвалення змін до закону – з огляду на стислі терміни – не дозволить провести змістовне обговорення чи подати належним чином обґрунтовані пропозиції.

Більша частина проєкту змін до закону, розробленого Державною службою України з питань етнополітики та свободи совісті (як вищим органом виконавчої влади, відповідальним за це питання) та Комітетом Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій України, питань національних меншин і міжнаціональних відносин і надісланого за день до громадського обговорення (8 серпня), містить лише декларативні доповнення до тексту, деякі з яких дублюють інші нормативно-правові документи, а також використовують поняття невизначеного змісту, які фактично не можуть бути застосовані при реалізації відповідних правових норм, але в той же час допускають довільне тлумачення. Підготовлена законодавцем поправка не враховує положення Рекомендації №1201 Ради Європи. Наприклад, у разі прийняття поправки зі статті 1 закону може бути вилучений один із важливих критеріїв визначення національних меншин, а саме те, що її представники «традиційно проживають на території України, в межах її міжнародно визнаних державних кордонів». Отже, всі громадяни України, які не є етнічними українцями (або представниками корінних народів), будуть віднесені до категорії національних меншин. На нашу думку, деякі положення законопроекту є дискримінаційними та порушують основоположні права людини, тому ми рекомендуємо їх переглянути та/або вилучити.

У цілому запропонована зміна Закону не відновлює всієї повноти прав меншин, гарантованих Конституцією України, більше того, не слугує відновленню раніше існуючих прав національних меншин.

Брензович В.І.

голова ГО «ТУКЗ-КМКС»

Зубанич Л.Л.

голова ГО «ДСУУ»

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