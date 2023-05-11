Стартувала програма державної допомоги на відновлення пошкодженого житла

Всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії рф і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись послугою єВідновлення для отримання державної допомоги для відновлення свого житла. Йдеться, перш за все, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

«Розроблений спільно з Мінцифри, USAID / UK aid проектом «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS» та Світовим банком механізм дає старт масштабній відбудові житлової інфраструктури. За даними обласних військових адміністрацій, з 24 лютого 2022 року було зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків та понад 142 тисячі приватних садиб. У рамках єВідновлення сконцентруємось на відновленні житлових будинків, які мають незначні пошкодження. Для того, щоб це можна було зробити якнайшвидше, послугу єВідновлення максимально цифровізували та спростили для громадян. Подати заявку на допомогу можна в Дії в декілька кліків і вже протягом місяця спеціальна комісія при громаді повинна прийняти рішення щодо надання такої допомоги. Закликаю органи місцевого самоврядування не зволікати зі створенням таких комісій та якнайшвидше підключитися до Реєстру пошкодженого та знищеного майна та вносити відповідну інформацію. У найближчих планах – запуск механізму компенсацій за зруйноване житло, передбаченого законом №2923. Очікуємо, що вже до кінця цього року тисячі українців зможуть придбати нове житло», – прокоментував Олександр Кубраков.

Хто зможе скористатись послугою?

Всі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Це стосується квартир, приватних будинків та інших житлових приміщень, наприклад кімнат в гуртожитку.

Пріоритет надаватиметься:

учасникам бойових дій,

людям з інвалідністю внаслідок війни,

ветеранам війни,

членам сімей загиблих військових,

мобілізованим,

багатодітним родинам,

людям з інвалідністю І та ІІ групи,

батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу;

опікунам/піклувальникам,

прийомним батькам та патронатним вихователям,

дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

Громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу. Ми вже працюємо над механізмом відшкодування, зокрема і через механізм репарацій. Закликаємо зберігати чеки, фотографії, свідчення сусідів чи публікації в ЗМІ щодо свого пошкодженого житла, аби в майбутньому претендувати на частину репарацій росії.

Як отримати компенсацію?

Спершу слід подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також згодом через ЦНАП, нотаріусів або управління соцзахисту.

Далі потрібно відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. Відкрити картку можна в банківському застосунку та у відділенні банку. Наразі до єВідновлення підключені такі банки: Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банків-партнерів поповнюватиметься в міру їх підключення до єВідновлення.

Після цього слід подати заяву на компенсацію в Дії.

Після подання заявки спеціальна Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації, створена при органі місцевого самоврядування, розгляне заяву, проведе огляд пошкодженого майна, внесе дані про нього в Реєстр пошкодженого та знищеного майна та визначить суму, яка буде нарахована.

Розрахунок суми допомоги здійснюватиметься на основі ухваленого Урядом чек-листа. Він, як і сам порядок надання допомоги, доступний за посиланням.

Строк розгляду заяви та прийняття рішення щодо компенсації не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня її подання.

Після цього громадянин, який подав заяву на компенсацію, отримає підтвердження та кошти на спеціалізовану картку єВідновлення.

Як можна використати допомогу?

Кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів: вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт.

Витратити кошти можна буде тільки на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь в програмі через портал Дія.

Використати компенсацію можна буде протягом 1 року з моменту її нарахування.

Відповідний порядок компенсації розроблено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки USAID/UK aid проекту TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах та Світовим банком.

Уся необхідна інформація про програму єВідновлення публікуватиметься на сайті програми, а також на офіційному сайті Міністерства.

Додаткові питання щодо єВідновлення можна поставити, звернувшись на урядову гарячу лінію 1545, а також до команди підтримки Дії.

carpathia.gov.ua