Угорощина передала закарпатським лікарням медикаменти
Заступниця головного лікаря Закарпатської обласної дитячої лікарні, депутатка Закарпатської обласної ради Єлизавета Біров розповіла про допомогу, яку надала Міжнародна служба порятунку дітей, яка має дочірню організацію в Угорщині.
Зі слів Єлизавети Біров, Угорщина передає їжу, антибіотики, засоби гігієни. Зараз надійшла партія антибіотиків, які департамент охорони здоров’я розподілить між медзакладами, які подавали заявку на отримання цього препарату.
Джерело: kiszo.news