Угорський уряд надає українсько-угорськомовні підручники

Опубліковано новий каталог підручників народної освіти та професійної підготовки, який містить понад 2400 публікацій від сорока видавництв, у тому числі й новостворені підручники- про це розповіли у вівторок Угорська телеграфна агенція (МТІ) та Міністерство Гуманних Ресурсів (ЕММІ).

Було видано 94 публікації загальнихнаук, 43 для національного навчання та 32 книжки для учнів з особливими освітніми потребами. Також 42 мовні підручники – англійською, німецькою, іспанською, французькою, японською та латинською мовами, та інші нові підручники, розроблені учасниками ринкових та церковних видавців.

Крім того, діти, втікавши від війни, мають можливість вчити мову з допомогою двох типів українсько-угорськомовних підручників- повідомляє Угорська телеграфна агенція.

МТІ/Kárpàtalja.ma