Угорські прикордонники повідомили про зміни у пропуску на територію країни

У відповідності до інформації, наданої угорськими прикордонниками, з 11 листопада 2020 року комендантська година на території Угорщини вводиться 21:00 до 06:00 (київського часу). Обмеження посилено у зв’язку з другою хвилею поширення коронавірусної інфекції на території країни.

На час дії комендантської години в’їзд в Угорщину буде дозволено виключно особам, які прямують:

– до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини;

– з метою працевлаштування за наявності відповідних документів;

– при погіршенні здоров’я, при загрозі життю або при серйозних пошкодженнях, а також з метою захисту життя,

Обмеження комендантської години не поширюється на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини. При цьому наголошується, що такі особи обов’язково повинні мати документи, які підтверджують підставу для в’їзду або транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо.

Джерело: life.co.net.ua