Угорщина готує пакет допомоги постраждалій Херсонщині

Ліквідація наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і підтримка людей на затоплених територіях – головна тема робочої наради керівництва Закарпаття з угорськими колегами.

Голова ОВА Віктор Микита під час зустрічі із заступником Міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, Парламентським державним секретарем Левенте Модьором і заступником державного секретаря з питань розвитку прикордонної економіки міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петером Кіш-Парціу повідомив, що зараз Херсонщина потребує невідкладної гуманітарної допомоги.

«Для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС нам потрібна велика кількість інженерної техніки, плавзасоби, спецодяг, шанцевий інструмент та багато іншого, – зазначив Віктор Микита. – Закарпаття, на жаль, має великий досвід у подоланні надзвичайних ситуацій, пов’язаних із затопленнями територій. Ми щороку проводимо рятувальні операції та працюємо над розширенням протипаводкових програм. Саме тому чітко розуміємо, чим повинні допомагати і що буде найбільш необхідним».

Також він повідомив, що сьогодні Закарпаття відправляє 8 вантажівок гуманітарної допомоги та пасажирські автобуси на Херсонщину та запропонував угорським партнерам приєднатися до цієї рятувальної місії і підтримати тих, хто зараз у біді.

Своєю чергою пан Левенте Модьор повідомив, що Угорщина вже опрацьовує цей запит і готує пакет допомоги. Автобуси вже поставлені і прямують на Херсонщину, окремо збирають гуманітарні вантажі.

Водночас під час зустрічі обговорили низку інших питань майбутньої співпраці в межах нової концепції міжрегіональної взаємодії Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Керівник Закарпаття подякував заступнику Міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини за підтримку та зауважив, що зараз головне – допомогти нашим людям подолати наслідки російського теракту і відновити життєдіяльність у регіоні.

carpathia.gov.ua