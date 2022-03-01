Католицький Карітас Угорщини привіз на Закарпаття допомогу

Представники Католицького Карітасу Угорщини прибули на Закарпаття 27 лютого. Наступного дня делегація доставила гуманітарну допомогу в населені пункти Верхньотисянського регіону: Вишково, Хуст та Виноградів.

У селищі Вишково координатор благодійної програми Католицького Карітасу Угорщини Ласло Кечкеш повідомив журналістам, що на Закарпатті вони відвідують ті населені пункти, куди прибувають біженці з боку Івано-Франківської області та де їх приймають. «Це Ясіня, Рахів, Солотвино, Великий Бичків, Тячів, Вишково, Хуст, Виноградів. У цих населених пунктах готові до прийому від 50 до 250 людей, наприклад, у Виноградові – тисячі осіб», – повідомив координатор.

Представники організації доставили в область ковдри, постільну білизну, засоби гігієни, медичні засоби для надання першої допомоги, зокрема накладання пов’язок.

Надалі Католицький Карітас Угорщини планує привезти на Закарпаття продукти. «Люди налякані, сумні, є певна паніка та напруженість. У магазинах починають закінчуватися продукти, десь уже припиняються поставки. Ми вважаємо цю ситуацію дуже трагічною», – зазначив Ласло Кечкеш.

Forrás: life.ko.net.ua