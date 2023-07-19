Угорщина забезпечить літній відпочинок для 400 українських дітей

На прохання Закарпатської ОВА Уряд Угорщини прийняв рішення про забезпечення відпочинку в Угорщині 400 дітям з прифронтових регіонів.

Перша група – 63 дітей та 36 мам із Запоріжжя вже відправилися до угорського міста Мішкольц.

Як зазначив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, “це зовсім безкоштовно для діток, безкоштовно для України, бо всі витрати взяла на себе угорська сторона”.

Наразі заплановані ще кілька таких поїздок.

Джерело: KISZÓ



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