Угорщина надала 66 мільйонів форинтів м. Берегово для підтримки водопостачання

Воєнні дії в Україні стають дедалі серйознішими. Бомбардування та облоги міст змушують все більше і більше людей залишати свої домівки, включаючи все більше внутрішньо переміщених осіб, які шукають притулку в західній половині країни.

Багато з них виїхали на Закарпаття, тому регіон потребує допомоги, щоб забезпечити всіх.

Наш друг Золтан Бабяк, мер Берегова, зазначив, що йому потрібна допомога для забезпечення водопостачання міста. Відповідно до його прохання, уряд надасть 66 мільйонів форинтів, щоб у найближчі місяці в було достатньо чистої води та щоб у найближчий період підтримувати безпечну роботу водоканалів.

Kárpátalja.ma