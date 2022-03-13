Угорщина прийняла в суботу 3700 біженців

У суботу до Угорщини прибуло 3730 осіб, серед них 1247 дітей, які їхали до Будапешта потягом.

Більшість з них просили інформацію, їхали далі самостійно або йшли далі до своїх родичів. Органи місцевої влади організували розселення 135 осіб, з яких 80 діти, у Будапешті або на його околицях. Там нагадали, що на станціях прибуття поїздів, які прибувають з України, біженцям допомагають співробітники та поліція.

З метою їх забезпечення, транспортування та розміщення поліцейські перебувають на постійному зв’язку з працівниками Національного генерального директорату з ліквідації наслідків стихійних лих, Національного управління у справах іноземців, ТОВ «Угорська державна залізниця», Будапештського транспортного центру, Будапештського муніципалітету та організацій допомоги.