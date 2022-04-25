Угорщина тимчасово ввела для українських перевізників бездозвільний режим

Угорщина до 30 червня дозволила українським перевізникам здійснювати усі двосторонні та транзитні перевезення своєю територією без дозволів.

Про це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Угорщина дозволила українським перевізникам до 30 червня здійснювати усі двосторонні та транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів. На період дії бездозвільного режиму перевізникам не потрібно здійснювати попередню реєстрацію в системі BiREG та створювати відповідний маршрут», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за відсутність номера BiREG штрафні санкції до перевізників застосовуватися не будуть.

ukrinfirm.ua