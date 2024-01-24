Ужгородська міська лікарня отримала гуманітарну допомогу

Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня отримала гуманітарну допомогу на понад 5 мільйонів гривень. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Facebook.

„Імпланти для остеосинтезу, допоміжні інструменти та витратні матеріали отримали завдяки співпраці з американською Фундацією Romulus T. Weatherman та її українським партнером ГО „Мрій та Дій”, — йдеться у повідомленні.

У медзаклад передали понад 300 інтрамедулярних цвяхів для лікування переломів стегнової, великогомілкової, плечової кісток, інструменти для їх установки та інше.

Завдяки отриманій допомозі у медустанові зможуть отримати допомогу військовослужбовці, які отримали поранення, а також цивільні, які постраждали через військову агресію Росії, додають у міськраді.

Окрім Ужгорода, гуманітарні вантажі доставили також у Рівне, Тернопіль, Київ, Дніпро та Черкаси.

Ужгородська міська рада