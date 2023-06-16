Україна вже експортувала 47,5 мільйона тонн зернових

У поточному маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 16 червня 2023 року) Україна експортувала 47,49 млн т зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що у 2022/2023 МР, станом на 16 червня 2023 року, Україна експортувала 16,314 млн т пшениці, 2,667 млн т ячменю, 18 тис. т жита та 28,185 млн т кукурудзи. Для порівняння, з липня 2021 року по 17 червня 2022 року Україна експортувала 47,794 млн т зернових та зернобобових у тому числі: 18,646 млн т пшениці, 5,737 млн т ячменю, 161,5 тис. т жита та 22,94 млн т кукурудзи.

За 15 днів червня з України було експортовано 2,153 млн т зернових та зернобобових (за 17 днів червня торік – 695 тис. т), зокрема 816 тис т пшениці (у червні торік – 48 тис. т), 20 тис т ячменю (у червні 2022 року – 21 тис. т) та 1,314 млн т кукурудзи (623 тис. т). У червні цього року та у червні минулого року Україна не здійснювала експорт жита.

ukrinform.ua