Україна отримала майже €190 мільйонів від Світового банку

Україна отримала 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР), повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що до загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку.

«Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кошти спрямуються на часткове відшкодування видатків бюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічним працівникам за лютий 2023 року.

Позику надано в межах угоди про фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР). Строк погашення – 10 років з 4-річним пільговим періодом.

Як повідомлялось, іноземні партнери надали Україні 495 млрд грн у 2022 році на забезпечення пріоритетних видатків через Цільовий фонд Світового банку (PEACE).

mof.gov.ua