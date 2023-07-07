Україна отримає від Словаччини ще 16 гаубиць Zuzana 2

Словаччина незабаром відправить Україні ще 16 самохідних артилерійських установок Zuzana 2, у планах – спільно розробляти новий тип гаубиць.

Про це заявила Президент Словаччини Зузана Чапутова під час спільної з главою Української держави Володимиром Зеленським пресконференції у Братиславі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Словаччина надала Україні засоби ППО, бойові літаки. Співробітництво у цій сфері поступово переходить у співпрацю в інших сферах. Нам вдалося підписати контракт на поставку 16 гаубиць Zuzana 2 в Україну, це відбудеться вже дуже скоро», – сказала Чапутова.

Вона додала, що Словаччина і Україна планують спільно розробляти новий тип гаубиць і розпочати спільне виробництво боєприпасів та систем розмінування „Божена”.

«З боку України є бажання збільшити обсяги розмінувального устаткування», – зазначила Президент Словаччини.

ukrinform.ua