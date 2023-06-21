Україна отримає 840 млн євро на відновлення

Гроші Європейського інвестиційного банку будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проєктів відновлення за чотирма напрямками.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали меморандум про виділення 840 млн євро для реалізації пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України у 2023 році. Про це міністерство повідомило у середу, 21 червня.

Зазначено, що гроші будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проєктів відновлення, які стосуються:

муніципальної інфраструктури;

громадських будівель з урахуванням енергоефективності;

інфраструктури водопостачання та водовідведення;

транспортних мереж і міського громадського транспорту.

Крім цього, меморандум передбачає: співпрацю України та ЄІБ щодо використання спеціального трастового фонду від ЄІБ EU for Ukraine Fund; кредитування проєктів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+); впровадження та застосування пакета технічної та консультаційної допомоги на суму близько 100 млн євро.

Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.

Відомо, що Європейський інвестиційний банк є одним із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфель проєктів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом, сягає понад 7 млрд євро. А з початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 млрд євро екстреної допомоги.

korrespondent.net