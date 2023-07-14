Україна повернула тіла ще 62 полеглих захисників

В Україну вдалося повернути тіла 62 оборонців з тимчасово окупованих територій, з них четверо померли у ворожому полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання», — йдеться у повдіомленні.

Репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

armyinform.com.ua