Україна повернула тіла ще 62 полеглих захисників
В Україну вдалося повернути тіла 62 оборонців з тимчасово окупованих територій, з них четверо померли у ворожому полоні внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання», — йдеться у повдіомленні.
Репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.