“Укренерго” повідомляє про збільшення дефіциту електроенергії

Після чергової масованої ракетної атаки Росії дефіцит електроенергії збільшився, тому й терміни відключень світла для населення можуть стати тривалішими.

Про це повідомляє “Укренерго”.

Енергетична інфраструктура України відновлюється після дванадцятого ракетного удару рф, наразі тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об’єктах.

“Вчора ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей”, – сказано у повідомленні.

З огляду на це, обмеження діють протягом всієї доби. При цьому “Укренерго” попереджає, що при перевищенні лімітів будуть застосовані аварійні відключення.

pmg.ua