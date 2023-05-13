Укренерго: eнергосистема працює стабільно

Станом на ранок суботи, 13 травня, енергосистема України працює стабільно. Ранкова масована атака дронів не завдала пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури.

“Ранкова масована атака дронів не завдала пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури. Дякуємо Силам оборони за професійну роботу”, – підкреслили в компанії.

„На жаль, росіяни продовжують активно обстрілювати прифронтові райони. Є пошкодження енергооб’єктів на Донеччині”, — додають в Укренерго.

Ukrenergo