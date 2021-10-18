Уродженець України увійшов у трійку авторів кращих творів національної літературної премії Угорщини “Марго-2021”

В Угорщині оголосили результати конкурсу літературних творів Марго-2021 і в трійку кращих цього року увійшов твір колишнього закарпатця Альберта Газди “Ленінград”.

Загалом премія “Марго” розігрується між авторами, які вперше видають свій твір. Спочатку було відібрано 40 книг, потім визначалася десятка кращих і вже 14 жовтня оголосили переможця.

Приємно, що серед літературних дебютантів була і книга колишнього мешканця Тячева Альберта Газди “Ленінград”. Цей твір здобув третє місце. Як розповів нам Альберт Газда, фактично книга є збіркою коротких оповідань, але всі вони взаємозв’язані і мають відповідну послідовність.

“Це книга про життя угорців на Закарпатті під час СРСР. Точніше – життя угорців у Тячеві. Тут відображено мій власних життєвий досвід у ті часи, але книга не є чистою автобіографією. Лейтмотив книги – поїздка тячівських школярів на екскурсію до Ленінграду. Але це лише один з епізодів. Загалом у ній розповідається багато історій з мого школярського життя у 70-80-і роки. Закінчується книга 1983-м роком, коли ми закінчили школу і роз’їхалися хто куди”, – розповів нам Альберт.

У Альберта Газди вже був досвід написання літературного твору. У нього вийшла “Військова книга”, де також були автобіографічні спогади про службу в Радянській армії зі всіма відповідними нюансами. Але “Військова книга” не вийшла окремою книгою, а була у збірнику ще кількох авторів. І саме “Ленінград” став першою цілком автономною книгою.

Увійти у трійку кращих творів року серед літераторів-новачків є безумовним успіхом і стартом серйозної літературної кар’єри.

До речі, Альберт Газда тривалий час працював журналістом у різних друкованих та онлайн ЗМІ Угорщини. А ще він є автором книг про Закарпаття, про вина Угорщини і про… угорський хокей.

infopost.media/Kárpátalja.ma