У Берегові вшанували пам’ять жертв авіаудару 1944 року

За традицією, громадська організація Pro Cultura Subcarpathica (PCS) та консульство Угорщини в Берегові вшанували пам’ять жертв бомбардування Берегова 9 жовтня 1944 року на оборонній ділянці міського громадського кладовища, а потім на місцевому залізничному вокзалі.

Іштван Дьебнар, тимчасовий представник консульства Угорщини в Берегові, виступив з промовою на міському кладовищі.

«Щороку ми регулярно збираємося, щоб вшанувати пам’ять загиблих. Під час вшанувань і похоронів ми прощаємося з людьми, які втратили життя внаслідок війни. Це особливо важливо сьогодні, коли ми знову переживаємо сумні часи».

Опісля присутні почули поетичну композицію у виконанні учнів Берегівського ліцею ім. Бетлена Габора. До присутніх також звернулися представники церкви, які поклали вінки в пам’ять про загиблих. Учні вшанували пам’ять про трагедію, почепивши стрічки угорських національних кольорів.

Захід продовжився на залізничному вокзалі. Сильвестр Ферку студент угорського факультету, відкрив захід піснею.

Золтан Баб’як, міський голова Берегова, говорив про важливість пам’яті.

«Важливо зберігати пам’ять про них усіма засобами, які є в нашому розпорядженні. Важливо стояти тут і говорити про це! Не дамо забути їхню історію, навіть якщо (через причетних до неї людей) спогади про неї залишають у багатьох з нас болючі рани.»

Дьордь Чатарі, завідувач кафедри історії та суспільних наук Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, нагадав про події 1944 року.

Після виступів учасники заходу поклали вінки до меморіальної дошки на стіні залізничного вокзалу.

Вшанування завершилося виконанням Сильвестром Ферку вірша Міклоша Радноті „Я не можу знати”.