У Берегові відбулося тихе покладання вінків до Дня угорської культури

22 січня Берегівська міська організація Товариства угорської культури Закарпаття (ТУКЗ) відзначила День угорської культури та організувала церемонію покладання вінків до Дня угорської культури.

Учасники заходу зібралися біля меморіальної дошки Ференцу Кельчеї, встановленої на стіні поштового відділення на площі Ракоці Ференца ІІ.

Присутніх привітав Степан Молнар Д. За його словами, сьогодні угорський народ у всьому світі вшановує угорську культуру, адже наказу уряду Угорщини День угорської культури почали святкувати з 1989 року. Додав, що останні 2 роки, внаслідок російсько-української війни, цей день відзначається лише тихою церемонією покладання вінків.

Опісля вітальної промоат учениця 8 класу Берегівського ліцею імені Габора Бетлена Марія Торпоі продекламувала вірш Яноша Барталіса «Isten kezében» («У Божих руках»).

Завершальним акордом події стало покладання вінків до меморіальної дошки Ференцу Кельчеї. Після цього присутні спільно виконали Державний Гімн Угорщини.

kmf.uz.ua