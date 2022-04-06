У вівторок до Угорщини прибуло понад 7,5 тисяч українців

У вівторок на українсько-угорський кордон в’їхали 4204 особи, а на румуно-угорський кордон – 3463 особи- про це повідомило Головне управління Національної поліції (ОРФК). 695 особам була виданна посвідка на тимчасове проживання, термін дії якої складається з 30 днів.

Переселенці повинні відвідати місцевий офіс Національного генерального управління імміграції, щоб отримати документи. Головний офіс поліції Будапешта (БРФК) повідомив що в понеділок у столиці було прийнято 600 переселенців. Українці, які прибули на залізничний вокзал спецпоїздами, були доставленні до залу БОК з автобусом.

Згідно з повідомленням БРФК серед 600 осіб до Будапешта прибули 216 дітей. Розміщення та перевезення 37 осіб, у тому числі 22 дітей, у столичному та сільському житлі було вирішено співпрацюючими органами.

Kárpátalja.ma