В Україні стартувала загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей проти кору.

У Закарпатську область доставлено 15 750 доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи

У Закарпатську область вже доставлено 14 260 доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи в рамках catch up кампанії вакцинації від кору для проведення щеплень дітям, які пропустили вакцинацію та 1 490 доз для забезпечення рутинної вакцинації.

Напередодні навчального року стартувала національна кампанія щеплення від кору діток, які через війну або інші обставини пропустили вакцинацію. Для цього розроблені і прийняті обласні плани проведення кампанії, визначено координаторів і залучено заклади охорони здоровʼя. Пункти щеплень та мобільні вакцинальні бригади проводитимуть виїздні сесії у таборах та у віддалених населених пунктах областей.

Вакцина проти кору, паротиту та краснухи вже доставлена до кожного регіону України. 657 тисяч доз комбінованої вакцини на підтримку Національної програми імунізації в Україну надав дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

«На рівні областей країни буде відбуватись вакцинація проти кору дітей, які пропустили одне чи два щеплення. Особлива увага до дітей, які переїхали до інших областей: вони зможуть зробити щеплення та перевірити вакцинальний статус у лікарнях чи пунктах щеплень. У 2022 році обовʼязкове щеплення проти кору, згідно з національним календарем щеплень, отримали лише 69% у віці 6 років. Щоб не допустити спалах кору зараз ці щеплення мають бути надолужені, а діти — довакциновані. Загалом у рамках кампанії заплановано провести понад 260 тисяч щеплень, не враховуючи рутинну вакцинацію», — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Кір – небезпечна хвороба, яка є загрозою для невакцинованих дітей та дорослих. Передається повітряно-крапельним шляхом і є надзвичайно заразною. З 10 нещеплених людей, які контактували з хворим, 9 захворіють. Специфічних ліків проти кору не існує. Єдиним захистом від хвороби є вчасна вакцинація.

Для колективного імунітету необхідно, щоб 95% населення мали імунітет від цієї хвороби. І цього краще досягти через вакцинацію. Високого рівня охоплення вакцинацією першочергово необхідно досягти серед дітей. Діти мають отримати два щеплення: в 1 рік та в 6 років. Якщо дитина пропустила планове щеплення, потрібно наздогнати його якнайшвидше. Дітям старше 6 років, які не мають жодного щеплення КПК, рекомендовано ввести дві дози вакцини з інтервалом між ними не менше 1 місяця.

Діти, які мають бронхіальну астму, цукровий діабет, муковісцидоз, онкологію, серцево-судинні чи інші хронічні захворювання, потребують щеплення в першу чергу, адже такі діти вразливіші до інфекцій, перебіг хвороби в них зазвичай важчий, а ускладнення — серйозніші.

zakarpattya.net.ua