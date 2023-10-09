У Закарпатській обласній станції переливання нестача крові кількох груп.

Про це повідомляють на сторінці станції у Facebook.

“Шановні краяни! Дуже потрібна кров А(ІІ)(+), В(ІІІ)(-) та АВ(IV)(-) груп! Просимо відгукнутися і чекаємо понеділок з 9:00. Захворіти, травмуватися може будь-хто із нас. Ваша кров може врятувати комусь життя”, — йдеться у повідомленні.

Хто може бути донором крові і як готуватися до здачі крові, — МОЗ

Донором крові в Україні може бути людина віком від 18 років, вагою від 50 кг.

Абсолютні протипоказання для донорства крові та її компонентів

Незалежно від давності захворювання та результатів лікування, донорами крові не можуть бути з інфекційними, паразитарними та соматичними захворюваннями: СНІД, носійство ВІЛ-інфекції, сифіліс, гепатит, туберкульоз, бруцельоз, злоякісні новотвори, хвороби крові, органічні захворювання ЦНС, повна відсутність слуху і (або) мови, психічні захворювання, наркоманія, алкоголізм, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання, органів травлення, захворювання печінки та жовчних шляхів, захворювання нирок, шкіри тощо. Також для донорства крові та її компонентів є тимчасові протипоказання. З повним переліком протипоказань можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Як підготуватися до здачі крові

За три дні до донації відмовтеся від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що містять їх (ці речовини погіршують зсідання крові).

Намагайтеся обмежити вживання жирної, смаженої та молочної їжі напередодні та в день здачі крові.

Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).

Обов’язково виспіться і з’їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді).

Не вживайте алкоголь за 48 годин до донації.

Не паліть за 2 години до донації.

kiszo.news