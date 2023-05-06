У Закарпатській ОВА вручили державні відзнаки

Kárpátalja.ma Hовини

За дорученням Президента Володимира голова Закарпатської ОВА Віктор Микита разом із Міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком вручили державні відзнаки працівникам Нацполіції, військовослужбовцям Держприкордонслужби та Нацгвардії – справжнім героям, які самовіддано боронять незалежність і суверенітет України.

Більшість нагороджених захисників були поранені в ході виконання бойових завдань та вже знову у строю після відновлення і реабілітації.

Про це інформує Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

karpat.in.ua