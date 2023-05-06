У Закарпатській ОВА вручили державні відзнаки

За дорученням Президента Володимира голова Закарпатської ОВА Віктор Микита разом із Міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком вручили державні відзнаки працівникам Нацполіції, військовослужбовцям Держприкордонслужби та Нацгвардії – справжнім героям, які самовіддано боронять незалежність і суверенітет України.

Більшість нагороджених захисників були поранені в ході виконання бойових завдань та вже знову у строю після відновлення і реабілітації.

Про це інформує Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

karpat.in.ua