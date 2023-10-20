У Запоріжжі відкрили меморіальну дошку на честь Закарпатського легіону

У Запоріжжі відкрили меморіальну дошку, присвячену бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Її розмістили на одній із багатоповерхівок на вулиці, яку перейменували на честь 128-ї бригади під час останньої сесії Запорізької міськради, передає Суспільне.

До урочистого відкриття дошки долучилися й самі бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Їх офіцер — Тарас Маланюк — розповів, що воїнам приємна така увага та шана:

“Ми сподіваємося, що після нашої перемоги, що буде максимально найближчим часом, сюди будуть повертатися військовослужбовці просто із своєю родиною і заходити на цю вулицю, згадувати, якою важкою ціною нам далася ця перемога”.

Запорізькі волонтери, серед яких був і Геннадій Коняєв, поставили собі за мету увіковічити бойовий шлях бригади:

“Буквально у перші дні війни я познайомився з бійцями 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади і я бачив, як вони борються. Пішов порив якось їм допомагати. Бачили, як ховали їхніх бійців, тому виникла така ідея, що вони достойні того, аби якось увіковічнити пам’ять про них у нас”.

Підтримали ідею і депутати Запорізької міської ради. Так, зокрема, на останній сесії вони проголосували за перейменування однієї з вулиць Запоріжжя на вулицю Закарпатського Легіону:

“Саме ця бригада на початку великої війни прийняла на себе головний і найстрашний удар. Билися як леви на Запорізькому напрямку. Цей вклад ми бачимо зараз навколо нас: ми всі живі, Запоріжжя ціле, незламне і Запоріжжя Українське. Тобто вони просто не пустили ворога в наше місто”, — поділилася Галина Гончаренко, депутатка міськради.

kiszo.news