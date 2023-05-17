У ЗУІ відбудеться день профорієнтації

19 травня Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II вкотре відкриває свої двері перед усіма охочими.

Керівництво та викладачі нашого закладу вищої освіти запрошують взяти участь у Дні відкритих дверей усіх, хто цікавиться умовами вступу закладу та навчальним процесом у ЗУІ. Відвідувачі – учні, батьки чи навіть вчителі – матимуть нагоду дізнатися більше про вступну кампанію у 2023 році, ознайомитися з освітніми програмами, які пропонує інститут, поспілкуватися з викладачами різних дисциплін.

На учасників заходу чекають цікаві програми та інтерактивні заняття.

Кожна з кафедр готується до Дня відкритих дверей по-різному:

Кафедра педагогіки, психології, початкової, дошкільної освіти та управління закладами освіти готує для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, а також для всіх охочих такі тематичні цікавинки як, куточок казок, майстер-клас з рукоділля, народні ігри, смуга перешкод, ігри на спритність та рухливі ігри, зарядка (обов’язково необхідно мати змінне взуття).

Відділення англійської філології запрошує учнів 5-11 класів, які прагнуть зануритися у світ англійської мови та дізнатися більше про англомовні країни, їхню культуру та традиції. Викладачі відділення готують різноманітну програму заходів як для учнів, так і для їхніх вчителів. Охочих чекає цікава інтерактивна лекція про англомовні країни, вікторина, дегустація традиційного англійського чаю і, зрештою, можливість перевірити, наскільки ефективно можна вивчати мову, співаючи відомі англійські хіти та пісні.

Відділення угорської філології проведенням різноманітних програм пропонує учням 5-8 класів відчути себе немов у казці, а також організує творчу літературну вікторину для учнів 9-11 класів.

Українське відділення кафедри філології чекає на учнів 5-11 класів, які цікавляться повсякденним життям студентів-філологів, що допоможе майбутнім абітурієнтам у виборі професії та підсилить бажання до навчання. Протягом дня учні зможуть взяти участь у різноманітних мовних іграх. Запрошуються всі охочі!

Кафедра історії та суспільних дисциплін проводить інтерактивну онлайн-вікторину для зацікавлених школярів. Питання розраховані на вікову групу 15-17 років. Єдиною умовою для участі у вікторині є наявність бажання та мобільного телефону. Найкращі учні отримають винагороду.

Кафедра географії та туризму готує не менш чікаву програму, під час якої учні 5-11 класів точно не нудьгуватимуть. У рамках заходу відбудеться виставка мінералів, країнознавча вікторина, проводитимуться вправи на орієнтування по карті «наосліп», екскурсія закладом.

Кафедра біології та хімії заохочує учнів 5-8 класів до участі у захопливих хімічних експериментах («БАГАТОГРАННІСТЬ ХІМІЇ»), інтерактивних заняттях з зоології («ЧУДОВИЙ ТВАРИННИЙ СВІТ») та ботаніки («ЦІКАВИНКИ ПРО РОСЛИНИ»). Відвідувачі також зможуть оглянути та оцінити багатство власної колекції та лабораторії кафедри та дізнатися більше про повсякденне життя вчених-натуралістів.

Кафедра математики та інформатики організовує інтерактивні заняття для учнів 8-11 класів. Охочі познайомляться з 3D-моделюванням, дізнаються більше про практичну математику (кулі, кубик Рубіка, Ханойські вежі), а також зможуть проявити свої інтелектуальні здібності в настільних та індивідуальних іграх (кооперативних, математичних та логічних).

Кафедра обліку і аудиту має на меті підвищити рівень фінансово-економічної грамотності дітей молодшого та середнього шкільного віку та молоді шляхом проведення профорієнтаційних заходів. З цією метою учасникам заходу пропонується взяти участь в інтерактивних іграх, проявити себе в різних ситуаційних сценах та виконати ряд креативних вправ. Девіз: Стань багатим з розумом!

Наш інститут чекає всіх охочих 19 травня об 11:00 за київським часом за адресою: м. Берегове, пл. Кошута, 6.

kmf.uz.ua