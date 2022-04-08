У середу до Угорщини прибули понад 9 тисяч українців

У середу на українсько-угорський кордон в’їхали 5 089 особи, а на румуно-угорський кордон – 3 605 особи- про це повідомело Головне управління Національної поліції (ОРФК).

1 181 особам була виданна посвідка на тимчасове проживання, термін дії на 30 днів. Переселенці повинні відвідати місцевий офіс Національного генерального управління імміграції, щоб отримати підсумкові документи.

Головний офіс поліції Будапешта (БРФК) повідомив, що в середу у столиці було прийнято 570 переселенців. Українці, які прибули на залізничний вокзал спецпоїздами, були доставленні автобусом.

Згідно з повідомленням БРФК серед 570 осіб до Будапешта прибули 292 дітей. Розміщення та перевезення 34 осіб, у тому числі 23 дітей, у столичному та сільському житлі було вирішено співпрацюючими органами.

Kárpátalja.ma