Франція передала Україні аварійно-рятувальне обладнання

На Київщині відбулася передача обладнання для розбирання завалів від уряду Франції, яке спрямують до областей, де йдуть бойові дії. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

„Це п’ята частина допомоги, яка надається від французької сторони. Це надзвичайно необхідне обладнання – його потребують наші рятувальники, щоб прискорити темпи надання допомоги та убезпечити роботу людей. Наша взаємодія відбувається із перших днів війни. Вона полягає не лише в передачі обладнання, а й у підготовці наших спеціалістів. Я дякую французькому народу, уряду та пану послу за таку взаємодію”, – зазначив голова ДСНС Сергій Крук.

У межах гуманітарної допомоги до України прибуло обладнання, здебільшого для проведення рятувальних робіт і розбирання завалів, зокрема болгарки, перфоратори, різаки для бетону. Обладнання планують спрямувати до Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Харківської областей. Працівники ДСНС підкреслили, що деякі зразки вже випробували під час розбирання завалів в Умані після ракетного обстрілу.

За словами рятувальників, всі прилади є сучасними та портативними, вони легкі та підходять для виконання робіт на висоті. Учасники церемонії змогли побачити шість одиниць обладнання у дії – на прикладі розламування бетонних конструкцій та „виламування” заблокованих дверцят легкового автомобіля.

„Тут представлене обладнання на електробатареях. Воно надсучасне та необхідне рятувальникам у надзвичайних ситуаціях, зокрема після ракетних обстрілів. З акумуляторними батареями можна працювати в підвальних приміщеннях, у кімнатах, де немає загазованості. Це обладнання, зокрема болгарки, легке – ним можуть працювати мої хлопці-альпіністи під час виконання завдань на багатоповерхівках”, – пояснив начальник частини аварійно-рятувальних робіт Сергій Северенчук.

Він зазначив, що рятувальники уже знайомі з подібним обладнанням, тому проблем у його застосуванні не виникне. Северенчук також зауважив, що обладнання стане в пригоді і в мирний час.

У заході взяв участь Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Він наголосив, що Франція залишається на боці України та допомагатиме стільки, скільки потрібно – до самої перемоги.

„Вже було кілька гуманітарних конвоїв для ДСНС України, і передачі відбувалися в різних містах, зокрема у Львові й Чернівцях. З великим задоволенням ми продовжуємо нашу співпрацю. І сьогодні передаємо обладнання, зібране від служб порятунку Франції. Це й нове обладнання, і вживане. Воно допоможе особовому складу ДСНС рятувати життя”, – сказав він.

ukrinform.ua

Фото: Павло Багмут