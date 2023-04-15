Фінляндія передала Україні 136 тонн енергообладнання

В Україну з Фінляндії надійшло 13 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики – силові трансформатори, трансформатори струму, мобільні газові котельні, генератори, загальною вагою майже 136 тонн. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Міненерго розподілило устаткування для енергетичних підприємств Вінницької, Миколаївської, Івано-Франківської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та Укрзалізниці.

“Ми дякуємо нашим партнерам із Фінляндії за підтримку українського енергетичного сектору. Передане обладнання – важливий внесок у відновлення і стабілізацію роботи нашої енергосистеми, яку цілеспрямовано намагався знищити ворог”, – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

ukrinform.ua