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Холмківська територіальна громада прийняла вже понад двісті внутрішньо переміщених осіб

Szerző: | 2022.03.15., 17:25 | Hовини

Ліцей в селі Концово на Ужгородщині став новою оселею більш ніж для сотні українців, які втікають від війни на Закарпаття.

Джерело: karpat.in.ua

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