Чергова гуманітарна допомога вже в дорозі із Закарпаття до Херсонщини

До Херсонщини прямує чергова гуманітарна допомога із Закарпаття. Це дві вантажівки з найнеобхіднішим для українців, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

44 палети гумдопомоги зібрала Закарпатська ОВА спільно з місцевими та міжнародними волонтерськими й благодійними організаціями, повідомив заступник очільника області Петро Добромільський.

За його словами, серед переданого – 4 потужні генератори, понад тонна борошна, 5 палет питної води, харчові продукти, медичні препарати, засоби для дезінфекції та гігієни, одяг, намети, свічки й інше.

«Закарпаття не залишається осторонь і продовжує підтримувати Херсонщину. Процес евакуації триває, люди потребують постійної та максимально оперативної допомоги, тож ми й надалі формуємо вантажі для мешканців постраждалих регіонів», – підкреслив Петро Добромільский.

Заступник голови ОВА також висловив подяку всім, хто долучився до збору й відправлення чергової партії гуманітарної допомоги від Закарпаття. Це, зокрема, громадські організації Ротарі клуб Ужгород, Волонтери Закарпаття, благодійні організації та фонди Міжнародна Сила Єдності, Сос Дитячі містечка, Серце до серця, Восток SOS, Фонд Андрія Півня, Угорська екуменічна служба допомоги – Україна, Caritas Мукачівської греко-католицької єпархії, Закарпатська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, міжнародні партнери з організацій Людина в біді Словацька Республіка, Регіон Карпат NEEKA.

carpathia.gov.ua