Черг на виїзд з України на прикордонних пунктах пропуску на Закарпатті немає

Черг на виїзд з України на прикордонних пунктах пропуску на Закарпатті немає. Станом на 10:00 20 березня, перед КПП “Ужгород” та “Тиса” стояли 40 легкових авто. Такі дані повідомляють на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

20 легкових авто стояли в черзі на виїзд з України перед КПП “Ужгород”, що на кордоні зі Словаччиною, ще 20 авто — перед пунктом пропуску “Тиса”, що на кордоні з Угорщиною.

На інших пунктах пропуску в Закарпатській області нема в чергах жодного авто та жодної людини, яка хоче перетнути кордон пішим переходом.

Ситуація на пунктах пропуску 20 березня станом на 10:00

1. Словацька Республіка:

“Малий Березний” — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

“Ужгород” — 20 легкових автомобілів, 0 автобусів 0 пішоходів;

“Малі Селменці” — 0 пішоходів;

2. Угорщина:

“Тиса” — 20 легкових автомобілів, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;

“Дзвінкове” — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);

“Косино” — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

“Лужанка” — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

“Вилок” — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів.

3. Румунія: