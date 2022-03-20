Черг на виїзд з України на прикордонних пунктах пропуску на Закарпатті немає. Станом на 10:00 20 березня, перед КПП “Ужгород” та “Тиса” стояли 40 легкових авто. Такі дані повідомляють на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.
20 легкових авто стояли в черзі на виїзд з України перед КПП “Ужгород”, що на кордоні зі Словаччиною, ще 20 авто — перед пунктом пропуску “Тиса”, що на кордоні з Угорщиною.
На інших пунктах пропуску в Закарпатській області нема в чергах жодного авто та жодної людини, яка хоче перетнути кордон пішим переходом.
Ситуація на пунктах пропуску 20 березня станом на 10:00
1. Словацька Республіка:
- “Малий Березний” — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- “Ужгород” — 20 легкових автомобілів, 0 автобусів 0 пішоходів;
- “Малі Селменці” — 0 пішоходів;
2. Угорщина:
- “Тиса” — 20 легкових автомобілів, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;
- “Дзвінкове” — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08 до 24 години);
- “Косино” — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- “Лужанка” — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- “Вилок” — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів.
3. Румунія:
- “Дякове” — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- “Солотвино” — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів.