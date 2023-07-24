Через аварію без світла залишалися 124 тисячі споживачів на Одещині
Станом на 24 липня через аварію на підстанції оператора системи передачі без світла залишилися 124 тисячі споживачів на Одещині.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики у Телеграмі.
«Через низку технологічних порушень, зокрема коротке замикання, на обладнанні оператора система передачі в Одеській області була знеструмлена підстанція 330 кВ. Через що без живлення залишилася Одеська ТЕЦ, без світла одночасно тимчасово залишилися 124 тисячі споживачів. Наразі всіх заживлено. Причини аварійної ситуації з’ясовуються», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що електроенергії, яку виробили українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.
Водночас ворожий терор прифронтових і прикордонних з рф областей триває. На Донеччині через обстріл знеструмлювалися 18 населених пунктів. Також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загалом за добу енергетики повернули світло понад 150 тисячам абонентів. Більшість із них – це абоненти в Одеській та Донецькій областях.
Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні залишаються без світла 11,9 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Відновлювальні роботи сповільнені, зокрема, через постійні ворожі обстріли.
Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,36 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Як повідомлялося, подібні аварійні ситуації виникають на Одещині не вперше. Зокрема, вони відбувалися в лютому, коли через техпорушення, викликані обстрілами, а також ненадійність роботи мереж, які потребують масштабного ремонту, споживачі Одещини залишалися без світла навіть тоді, коли генерація електроенергії повністю покривала потреби споживачів. Також аварійні ситуації повторювалися у червні.