Чехія переносить дипломатичні установи в Ужгород

До Ужгорода з робочою поїздкою приїхали Мартін Смолек, заступник Міністра закордонних справ Чеської Республіки Іржі Преклік, заступник Посла ЧР в Україні та Давід Нови, Генеральний Консул ЧР у Львові.

Метою візиту чеських дипломатів та зустрічі з головою Закарпатської обласної ради Володимиром Чубірком стало питання постійного розташування в Ужгороді Генерального Консульства ЧР та тимчасового розташування в обласному центрі Закарпаття Посольства Чеської Республіки.

«Ми з відповідними службами Чеської Республіки оглянули одну з будівель, яка може слугувати тимчасовим помешканням для дипломатичних установ наших чеських партнерів. Також — обговорили особливості дипломатичної місії ЧР в Україні в умовах воєнного стану», — прокоментував зустріч Володимир Чубірко.

Чеські дипломати разом з головою облради також домовилися про подальшу гуманітарну підтримку України та відвідали пункти проживання й харчування тимчасово переміщених українців в Ужгороді.

Forrás: Пресслужба Закарпатської облради