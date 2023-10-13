Шестеро закарпатців отримали державні нагороди від Угорщини

Президентка Угорщини Каталін Новак нагородила високими державними відзнаками шістьох представників закарпатської угорської громади. Їх в урочистій атмосфері вручили Посол Угорщини в Україні Антал Гейзер та Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бачкаі. Церемонія відбулася у Берегівському Культурному центрі ім. Жиґмонда Перені.

Захід відкрив виступ ансамблю «Боржаварі», який виконав тематичні пісні та вірші, покладені на музику.

Посол Угорщини в Україні Антал Гейзер привітав нагороджених, а також присутніх на події. Він також згадав третього президента Угорщини Ласла Шойома, котрий нещодавно відійшов у засвіти.

«Які б у нас зараз не були труднощі, якою б не була ситуація, завдання дипломатів стале – допомагати взаєминам двох країн. […] Я дуже радий, що сьогодні високі нагороди отримують люди, які дуже багато зробили для своєї громади. Кілька тижнів тому державні нагороди Угорщини я мав честь вручати в Тернополі. Ними Угорщина відзначає діяльність, працю, зусилля нагороджених. Впевнений, що на закарпатських угорців чекає світле майбутнє. Сподіваюся, що майбутній позитивний розвиток України сприятиме зміцненню зв’язків закарпатської угорської громади з материнською державою, як це відбулося у випадку інших закордонних угорських громад. Вірю, що Україна стане сильним та дружнім сусідом Угорщини, на яку можна покластися, у якій національним меншинам надаються відповідні права та можливості», – сказав посол, зазначивши, що і сам належить до національної меншини, німецької громади Угорщини.

Лицарський хрест ордена «За заслуги» від президентки Угорщини за професійну діяльність в угорськомовній освіті на Закарпатті та самовіддану працю отримала очільниця Виноградівського осередку Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства, колишня вчителька Перехрестівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, яка нині вже на пенсії, Аранка Добша.

Керівник представництва Угорської екуменічної служби допомоги в Україні Янош Ґеревич отримав Золотий хрест «За заслуги» за значну роль у реалізації політики підтримки Угорщини та гуманітарної допомоги, наданої Україні, а також самовіддану працю для допомоги закарпатців, які живуть у складній ситуації.

Директор Берегівської районної організації Мальтійської служби допомоги Янош Макук також отримав Золотий хрест «За заслуги» за самовіддану працю у вирішенні проблем у сфері надання гуманітарної допомоги та підтримки, а також у сфері педагогічного розвитку дітей з інвалідністю.

Краєзнавець, засновник та колишній директор музею Берегівщини Янош Шепа отримав Золотий хрест «За заслуги» за краєзнавчу діяльність та багаторічну працю в збереженні та продовженні угорських традицій.

Священник греко-католицької церкви, колишній директор Карачинського греко-католицького ліцею імені єпископа Олександра Стойки Міклош Еґреші нагороджений Срібним хрестом «За заслуги» за близько тридцятирічну душпастирську діяльність, роль у відродженні церковних громад після зміни режиму, самовіддану працю на посаді директора та волонтерську роботу.

Консулка Угорщини в Ужгороді Едіна Альбертне Шімон повідомила, що Срібний хрест «За заслуги» поету, краєзнацю, педагогу на пенсії Людвігу Цебею вручать згодом у Вишкові. Нагороду закарпатець отримав за самовіддану та наполегливу ​​працю в служінні місцевій угорській громаді, особливо в сфері угорськомовного навчання на Закарпатті. Діяльність Людвіга Цебея відзначив і прем’єр-міністр Угорщин Віктор Орбан. Премію ім. Золтана Каллоша йому також вручать у Вишкові.

Після нагородження Аранка Добша зокрема зазначила: «Те, що я робила, – робила з любов’ю. моя професія була моїм покликанням. Раніше теж були нелегкі часи і ця нагорода – результат командної роботи, адже вчитель успішний лише тоді, коли разом працюють педагоги, батьки та діти».

Янош Ґеревич у свою чергу подякував тим, хто визнав його гідним нагороди: «Сьогодні зі мною вся наша невелика команда, більшість членів якої створили установу, реалізовуючи проєкт, національну мережу, яка продемонструвала свою ефективність в останній період. Дякую за нагороду, дякую колегам і родині за підтримку».

Янош Макук після отримання нагороди наголосив: «Перш за все хочу подякувати Всевишньому за сили, за колег та можливість допомагати. Дякую, звісно, ​​моїй сім’ї, яка завжди підтримувала мене і терпіла труднощі, через які у мене на них було трохи менше часу. […] Сподіваюся, що ми й надалі з Божою допомогою зможемо продовжувати цю діяльність».

Янош Шепа нашому виданню повідомив: «Із вісімдесяти восьми музеїв Закарпаття два створив я. Один краєзнавчий та один музей виноградарства та виноробства. Я ексгумував тіло польського полковника і знайшов родичів кількох загиблих угорських військових. У Берегові я висадив липову алею. В результаті моїх досліджень історичний герб, що прикрашає фасад головного корпусу Закарпатського угорського інституту, був повернутий на будівлю в його первісному вигляді. Думаю, здебільшого саме через цю роботу мене визнали гідним цієї нагороди».

Священник Міклош Еґреші нагадав, що бути угорцем на Закарпатті завжди було нелегко, відтак подякував родині, особливо дружині, за підтримку.

Жолт Бадо

karpat.in.ua