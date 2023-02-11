Станом на ранок 11 лютого 2023 року більше ніж 1 383 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 461 дитина загинула та понад 922 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 443, Харківській – 272, Київській – 123, Херсонській – 87, Запорізькій – 84, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 64.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 338 з них зруйновано повністю.

Офіс Генерального прокурора