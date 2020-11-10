Як оформити субсидію? Новації опалювального сезону 2020-2021

Попри карантин та початок опалювального сезону, українці можуть подавати заяви на отримання субсидій на оплату комуналки. Залежно від епідеміологічної зони, документи можна подати особисто, відправити поштою або оформити допомогу онлайн.

Кому автоматично перепризначать субсидії?

Всім, хто отримував субсидії в минулому опалювальному періоді, на наступний сезон їх продовжать автоматично.

«Понад 2,5 млн домогосподарств є в системі отримання житлових субсидій. Було прийнято рішення про те, що всім, хто отримував субсидії в минулому опалювальному періоді, на наступний сезон їх продовжать автоматично», – сказав заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

За його словами, українцям, які претендують на допомогу, не потрібно нікуди звертатися за умови, що не сталося якихось змін у складі домогосподарства.

Якщо ж виникли проблеми, то можна поштою надіслати заяву та довідку про доходи, або в онлайн-режимі заповнити заявку, або самостійно звернутися до органів соцзахисту. Під час візиту слід враховувати, в який карантинній зоні той чи інший населений пункт. Документи розглядають протягом десяти днів.

Також субсидію мають призначити безробітним. Щоправда, це не відбувається автоматично, а лише після особистого звернення людини, звільненої з роботи в період карантину (після 12 березня 2020 року) за ст. 40 п. 1 КЗпП за умови, що вона зареєстрована в службі зайнятості.

Чи є терміни призначення житлових субсидій?

З 2018 року комунальна субсидія надається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців.

Житлова субсидія розраховується:

на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

Тобто субсидія призначається до кінця опалювального сезону й автоматично перераховується на наступний термін без додаткових заяв.

Для домогосподарств, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Для орендарів житлового приміщення (будинку) житлова субсидія призначається за наявності договору найму (оренди) житла з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж до кінця місяця, в якому спливає термін дії договору найму (оренди) житла. На наступний строк — призначається за особистим зверненням орендаря.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і на оплату житлово-комунальних послуг призначається на календарний рік. При цьому житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року.

Для внутрішньо переміщених осіб — на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається за рішенням комісії з місяця звернення до кінця опалювального сезону.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону призначається з початку такого сезону.

Чи впливатиме на отримання субсидії заборгованість?

На право отримання субсидій та пільг на наступний період впливатиме наявність простроченої більш як за два місяці заборгованості. Цей період визначається з травня 2020 року.

«Таким чином, важливо, щоб саме в травні поточного року в одержувачів субсидій і пільг була відсутня заборгованість за два місяці. Уточню, що це буде борг за послуги, спожиті в лютому 2020 року», – зазначив Музиченко.

Які документи потрібні для отримання субсидії?

Щоб отримати субсидію знадобляться наступні документи:

заява відповідного зразка;

декларація про доходи та витрати;

копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);

договір найму (оренди) житла (у разі наявності).

У заяві потрібно заповнити особисті дані (адреса, паспортні дані, номер телефону і т.д.), вказати банківський рахунок або відділення пошти для отримання грошей і заповнити дані про комунальні послуги та компаніях, які їх вам надають. Зразок заяви видають в управлінні соцзахисту або можна знайти його електронну версію на сайті Мінсоцполітики.

У декларації потрібно вказати дані про матеріальний стан та інше:

деталі про житло: площа, будинок;

дані про осіб, що проживають у квартирі/будинку;

дохід кожного з мешканців;

наявність автомобілів;

витрати за останні 12 місяців, які перевищують 50 тисяч гривень.



Як під час карантину подати документи на оформлення субсидії?

Незалежно від того, звертаєтесь ви за призначенням допомоги вперше або маєте зміни в матеріальному стані, подати документи під час карантину можна трьома способами:

залишити заяву та декларацію в дистанційній поштовій скриньці в районному управлінні соцзахисту;

переслати документи поштою;

скористатися онлайн-сервісом Мінсоцполітики.

«У цьому році одержувачів субсидій перевірятимуть: чи правильно вказали доходи. Це може позбавити права на субсидію. Тому будуть припинені виплати тим, хто не подав документи або приховав певні доходи або надходження», – попередив заступник міністра Музиченко.

Як оформити субсидію онлайн?

У березні 2020 року Кабмін спростив надання субсидій для громадян, які втратили роботу у зв’язку з карантином та встали на облік як безробітні. Так, оформити субсидію можна онлайн, також це актуально і для інших громадян, які мають право на субсидію, але ще не отримали її.

Оформити субсидію онлайн можна трьома шляхами:

відправити документи електронною поштою;

скористатися електронним цифровим підписом;

скористатися ідентифікацією BankID.

Для тих, у кого немає електронного підпису та BankID, треба зареєструватися на сайті Мінсоцполітики через свою електронну адресу та відправити нею заповнені документи.

Однак всі документи також доведеться продублювати у паперовому вигляді та відправляти звичайною поштою.

Тим, хто реєструється за допомогою електронного підпису та BankID, достатньо відправити документи в електронному вигляді на попередній розгляд.

Отже, щоб оформити субсидію онлайн треба:

перейти за посиланням на сайт Мінсоцполітики;

зареєструватися за допомогою електронної пошти або електронного підпису чи BankID;

заповнити заяву про призначення субсидії й зазначити банк, через який будете її отримувати;

заповнити декларацію про доходи й витрати;

перевірити правильність даних і відправити е-документи.

Повідомлення щодо надання допомоги та її розмір або відмова мають надійти протягом кількох тижнів. Субсидія призначається до кінця опалювального сезону та автоматично перераховується на наступний термін без додаткових заяв.

У яких випадках субсидія не нараховується?

Перелік причин, через які особі можуть відмовити у наданні субсидії:

протягом останнього року родина зробила покупку на 50 тисяч гривень (крім лікування та навчання);

особа не виплачувала аліменти за 3 місяці;

особа перебувала за кордоном більш як 2 місяці;

особа не працює, не навчається і не перебуває на обліку в Центрі зайнятості;

особа володіє автомобілем, якому менш як 5 років.

опалювальна площа квартири понад 120 кв. м, а житлового будинку – понад 200 кв. м. Норма не застосовується в дитбудинках сімейного типу, для багатодітних сімей (троє і більше дітей);

орендодавець не задекларував доходи від здачі майна в оренду;

особа, яка протягом 12 місяців перед зверненням по субсидію отримала в спадок або придбала право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб;

субсидіанти, яким раніше нарахували більші субсидії, ніж належить, і переплату вони не повернули;

Які доходи сім’ї треба вказувати у заяві на субсидію?

Тепер при визначенні сукупного доходу сім’ї враховують:

зарплату всіх працездатних членів сім’ї, стипендію, допомогу з безробіття, грошові перекази з-за кордону, виплати фондів соцстрахування, задекларовані доходи, доходи ФОП. Для жителів сіл враховують також доходи від реалізації молока (30% доходів).

Нововведення:

враховують житлові субсидії й пільги на оплату ЖКП, придбання палива та скрапленого газу;

грошове забезпечення військовослужбовців, за винятком тих, що перебувають у зоні ООС.

Які доходи не треба вказувати у заяві на субсидію?

До сукупного доходу сім’ї не включають:

суму, яка виплачується одноразово при народженні чи усиновленні дитини – 10 320 грн;

держдопомогу дітям-сиротам;

аліменти;

відсотки по депозитах, допомогу від благодійних організацій;

адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам на проживання і оплату житлокомпослуг;

разову виплату при присвоєнні статусу «Мати-героїня» (10 прожиткових мінімумів для працездатних на 1 січня поточного року, зараз 20 270 грн);

компенсацію в рамках послуги «муніципальна няня»;

соцдопомогу з надбавкою на догляд за дитиною з інвалідністю I групи підгрупи А;

щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

оплату праці членів виборчих комісій, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;

допомогу громадських та благодійних організацій;

допомогу на поховання;

одноразову допомогу, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;

вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації;

суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

До середньомісячного доходу осіб, які беруть/брали безпосередню участь у проведенні АТО/ООС та до середньомісячного доходу членів їх сімей не враховуються:

отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні АТО/ООС грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам ЗС, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, МВС, Нацполіції, УДО, Держспецзв’язку, іншим працівникам утворених відповідно до закону військових формувань;

отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.

Угорська Правда