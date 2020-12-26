Єпископ-ординарій Антал Майнек привітав з Різдвом

«Бажаю закарпатцям щастя, здоров’я та миру у наступному 2021 році» – такими словами привітав християн західного обряду, з Різдвом Христовим, єпископ-ординарій Мукачівської дієцезії римсько-католицької церкви Антал Майнек.

Джерело: Перший Кабельний