ЄС не продовжуватиме ембарго на експорт українського зерна

Євросоюз не продовжуватиме тимчасові обмеження щодо українського зернового експорту до п’яти сусідніх країн.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії, передає Укрінформ.

«Європейська комісія проаналізувала дані щодо впливу експорту 4-х категорій сільськогосподарської продукції на ринок ЄС. Вона дійшла висновку, що завдяки роботі Координаційної платформи та тимчасовим заходам, що були застосовані з 2 травня 2023 року, ринкові порушення в п’яти країнах ЄС, що межують з Україною, усунуті. Конструктивний підхід всіх учасників платформи допоміг розв’язати конкретні проблеми та забезпечити, щоб експорт до третіх країн за межами ЄС продовжувався, та навіть зріс. В результаті, була досягнута згода, що існуючі заходи завершують дію сьогодні», – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що Україна погодилася запровадити необхідні правові заходи (наприклад, введення системи ліцензій на експорт) протягом 30 днів, щоб уникнути нестабільності на ринку зерна.

При цьому з 16 вересня Україна застосує ефективні правові заходи для контролю за експортом 4-х груп товарів, аби уникнути будь-яких ринкових порушень у країнах-сусідах. Київ представить план дій під час чергової зустрічі Координаційної платформи у понеділок, 18 вересня.

Європейська комісія та Україна проводитимуть моніторинг ситуації.

Водночас Єврокомісія утримається від запровадження будь-яких обмежень у міру того, як Україна забезпечуватиме повноцінну роботу та дієвість запроваджених правових заходів.

ukrinform.ua